In tanti per l’ultimo saluto a Maria Elia

Era gremita, sabato pomeriggio, la chiesa parrocchiale di San Bartolomeo, a Ponte San Giovanni (Perugia), per l’ultimo saluto a Maria Elia, la 17enne di origini calabresi – residente a Balanzano – scomparsa domenica scorsa a causa di una polmonite fulminante. Le ipotesi di una patologia che nel giro di poche ore non le ha dato scampo, nonostante le cure dei sanitari dell’ospedale di Perugia, sono legate ad un virus influenzale – H1N1, ovvero l’influenza ‘suina’ – e ad un batterio che, congiuntamente, potrebbero aver aggravato le sue condizioni fino alla tragedia consumatasi ad appena 36 ore dal ricovero. La ragazza, studentessa dell’Ipsia ‘Pascal’ di Piscille, era stata subito sedata ed intubata in ragione della gravità delle sue condizioni: purtroppo tutti i tentativi si sono rivelati vani.

I funerali si sono potuti celebrare dopo l’esame autoptico svolto venerdì dalla consulente incaricata dalla procura perugina ed in presenza dei periti di parte nominati dai familiari della giovane. Da quest’ultimi giunge una richiesta di verità a cui spetterà all’autorità giudiziaria, anche sulla base dell’accertamento medico legale che necessiterà di giorni per essere completato, dare una risposta. Ai funerali di Maria Elia sono intervenuti davvero in tanti: oltre ai suoi cari, amici, conoscenti, compagni di classe. Tutti uniti nel dolore per una scomparsa assurda – la 17enne non soffriva di patologie pregresse per ciò che è dato sapere – e improvvisa, che ha gettato tutti nello sconforto. Per lei, fiori, palloncini e una commozione che dà la misura di quanto questa tragedia abbia colpito davvero tante persone.

Ai funerali è intervenuta anche l’amministrazione comunale di Perugia, nella persona dell’assessore Luca Merli che – a nome del sindaco Andrea Romizi e dell’intera giunta – ha espresso vicinanza e affetto ai genitori e ai familiari colpiti da un lutto così difficile da accettare.