Piediluco, il maltempo si abbatte sul meeting. Atleti finiscono in acqua: tratti in salvo

L’ondata di maltempo che negli ultimi giorni ha colpito il Ternano, non ha risparmiato Piediluco, dove sabato era in corso – oltre 800 gli atleti protagonisti, le società presenti sono 99 – il primo meeeting nazionale di canottaggio. Nel primo pomeriggio c’è stata in un primo momento la sospensione temporanea delle regate, quindi lo stop definitivo: «Il presidente di giuria, di concerto con il Comitato organizzatore locale, con la Federazione italiana canottaggio ed a seguito del consiglio di regata, ha decretato la sospensione delle gare», la nota della Fic. Giocoforza il programma di domenica sarà più ricco a causa dei recuperi delle gare odierne. Non sono mancati attimi di tensione per alcuni atleti finiti in acqua.

TORNA IL MALTEMPO IN UMBRIA: GRANDINATA A TERNI – VIDEO

NEVE TRA TERNI E SPOLETO

L’AVVISO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Paura a Piediluco: Circolo in azione. Onde e freddo



A far temere il peggio è stato il rovesciamento di alcune imbarcazioni (non meno di cinque da quanto risulta) durante l’apice della tempesta – con forte raffiche di vento e pioggia – che ha colpito il lago di Piediluco nel primo pomeriggio. Fortunatamente gli atleti finiti in acqua sono stati prontamente recuperati grazie alla reattività del Circolo Canottieri Piediluco della neo presidente Marina Lana, con tutte le difficoltà del caso. Giornata non semplice per dal punto di vista organizzativo e gestionale: si spera che domenica la situazione meteorologica sarà migliore. «Non riuscivamo nemmeno a partire – spiega un uomo che è intervenuto per soccorrere i giovani finiti in acqua – dal pontile, onde così a Piediluco non si erano mai viste dagli anni ’90. Inoltre era freddo e con vento forte, il primo rischio in questi casi è l’ipotermia. Non si vedeva più nulla». Alla fine tutto è terminato nel migliore dei modi e sono arrivati i complimenti per la gestione della complessa situazione venutasi a creare. Magari ci si aspettava che la sessione pomeridiana non iniziasse proprio. Le foto che seguono, inviate ad umbriaOn, sono di Cesare Alfonso.