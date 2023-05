In Umbria torna il sole: temperature su anche di dieci gradi

Dopo la prima quindicina di maggio con l’ombrello, arrivano delle prime buone notizie sul fronte metereologico nel medio e lungo termine in Umbria. A tracciare un quadro della situazione è giovedì mattina Umbria Meteo, secondo cui dai modelli emerge che nei prossimi 10-15 giorni «non transiteranno vortici depressionari organizzati sul centro Italia in grado di portare fasi perturbate prolungate». Si preannuncia dunque il ritorno del sole, specie nell’ultima decade del mese e un innalzamento rilevante delle temperature, grazie all’aumento della pressione atmosferica, anche se – avvertono sempre i metereologi – non si instaurerà un regime anticiclonico «robusto e stabile».

Le previsioni

Ciò significherá, almeno per l’Umbria, in giornate spesso soleggiate al mattino, ma con instabilità debole o temporaneamente moderata nel pomeriggio. «Durante le ore più calde – spiegano da Umbria Meteo – si formeranno quindi nubi cumuliformi, specie a ridosso dei rilievi montuosi, in grado di produrre qualche rovescio sparso e locale temporale». In serata poi il tempo tenderà a migliorare. Le aree a maggior rischio temporali saranno, a fasi alterne, quelle appenniniche e quelle dell’Umbria sud occidentale, come la conca ternana. Sul fronte delle temperature, queste aumenteranno fino a raggiungere anche valori sopra la media durante la prossima settimana, si ipotizza anche 10°C sopra i valori attuali negli ultimi giorni del mese. «Infine, per quanto riguarda il fine settimana in arrivo – concludono da Umbria Meteo -, sembra migliore di quanto si potesse pensare nei giorni scorsi. Passerà un vortice depressionario sulla Sicilia che interesserà l’Umbria solo marginalmente, con qualche locale pioggia soprattutto sabato mattina e domenica pomeriggio».