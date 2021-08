Incendio boschivo ad Ancaiano, fra Spoleto e la Valnerina ternana

Un incendio boschivo piuttosto vasto è scoppiato nella mattinata di venerdì nella zona di Ancaiano, fra Spoleto e la Valnerina ternana, in provincia di Perugia. La zona è piuttosto impervia e al lavoro ci sono più squadre dei vigili del fuoco – con personale della ‘boschiva’ – e anche dell’Agenzia forestale regionale. Presente anche il Direttore delle operazioni di spegnimento (Dos) per l’utilizzo di mezzi aerei, in particolare l’elicottero regionale, per venire a capo della complessa situazione.

Articolo in aggiornamento