Incidente a Piscille, automobilista ferito e raccordo (ancora) bloccato

Due auto si sono scontrate venerdì mattina, poco dopo le 10, all’uscita della galleria Volumni, all’altezza dell’uscita Piscille, sul raccordo di Perugia. C’è un ferito, per fortuna non grave, ma ci sono state soprattutto lunghe code – ancora una volta – in ingresso nel capoluogo.

Incolonnamenti sulla E45

La coda ha coinvolto anche il tratto di E45 che porta all’immissione nel raccordo, con file lunghe diversi chilometri. Sul posto la polizia stradale e i vigili del fuoco, oltre all’ambulanza del 118.

In quello stesso punto, in uscita dalla galleria, nei giorni scorsi, l’incendio che bloccò la strada per ore, provocandone la chiusura per tre giorni.