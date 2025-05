Un grave incidente aereo si è verificato nel pomeriggio di giovedì, intorno alle 16.45, in località Mercatello, nel comune di Castel Ritaldi (Perugia). Un velivolo leggero è precipitato all’interno di un capannone industriale appartenente a un’azienda specializzata nella produzione di materiali medicali e una persona è deceduta.

Sul posto sono immediatamente intervenute le squadre dei vigili del fuoco dei distaccamenti di Spoleto e Foligno. L’impatto ha provocato un principio d’incendio che ha interessato parte della struttura. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area sono tuttora in corso. Secondo le prime ricostruzioni, a bordo del velivolo si trovavano due persone: uno dei due occupanti è purtroppo deceduto, mentre l’altro è riuscito ad abbandonare l’aereo in volo prima dell’impatto. Il ferito è stato trasportato dall’elisoccorso del 118 in ospedale. Al momento non risultano altre persone coinvolte. Le autorità competenti sono sul posto per effettuare i rilievi del caso e chiarire la dinamica dell’accaduto.