Incidente fuori comune dopo le 22: doppia multa

Quattro giovani di Gualdo Tadino sono rimasti vittima di un incidente stradale dopo le 22. Per loro doppia multa, considerando che erano fuori dal proprio comune dopo le 22m senza un giustificato motivo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia eugubina, al comando del capitano Fabio Del Sette, che negli ultimi giorni hanno effettuato decine di interventi elevando anche diverse sanzioni per inosservanza delle disposizioni anti Covid. In totale sanzionate otto persone.

Persone non autorizzate e minorenni con alcol

Otto persone residenti fuori comune sono state sorprese a Gubbio senza giustificato motivo. Si tratta di 4 extracomunitari e 1 italiano, fermati nella zona del teatro romano, e 3 rumeni nel piazzale del centro Le Mura. Le pattuglie dei vigili urbani hanno controllato le zone a maggiore rischio assembramento come corso Garibaldi all’incrocio con le Scalette dello zoppo e via Cairoli che specialmente nel tardo pomeriggio si trasformano in luogo di potenziale assembramento. In particolare alcuni minorenni all’uscita da un locale dove avevano acquistato bevande alcoliche. Sono scattate due multe per il gestore da mille euro ciascuna, che si riducono a 333 euro se pagate entro 60 giorni. Altre due sanzioni sono state elevate perché due persone sono state sorprese a consumare all’interno del locale.