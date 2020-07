Incidente Gabelletta, polizia a caccia di eventuali testimoni

L’incidente stradale è accaduto sabato mattina in via Gabelletta, di fronte all’Ipercoop, ed ha portato al ferimento delle due persone coinvolte. Fra queste una 66enne ucraina – al volante di una Seat e poi risultata positiva ai test ematici per individuare l’eventuale presenza di alcol nel sangue – è ricoverata in prognosi riservata nella rianimazione del ‘Santa Maria’ di Terni. Per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto, la polizia Locale di Terni fa affidamento anche su eventuali testimoni che abbiano assistito alla scena. L’invito è quello di contattare il comando di corso del Popolo al numero 0744.426000.

