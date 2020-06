Incidente in Ast, ferito un operaio ternano

Serio infortunio all’Ast di Terni nella mattinata di giovedì, intorno alle ore 9. Un operaio ternano di 42 anni, padre di due figli, è rimasto ferito nel reparto LAC dopo essere stato colpito sul lato sinistro del corpo dal braccio – elemento di aggancio – di una ‘barca’, ovvero un contenitore di scarti, mentre veniva poggiata a terra tramite un carroponte. L’uomo, che avrebbe riportato la frattura scomposta dell’omero e del bacino, è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato in ospedale per accertamenti. Non sarebbe comunque in pericolo di vita ma è stato ovviamente ricoverato al ‘Santa Maria’, nel reparto di ortopedia, con una prognosi di 60 giorni.

