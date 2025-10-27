Ancora un lutto per l’Arma dei carabinieri, che accomuna Terni e Rieti. Matteo Branchinelli, tenente colonnello dei carabinieri, originario di Terni, ha perso la vita lunedì mattina in un tragico incidente stradale accaduto lungo la strada statale Salaria, nei pressi di San Giovanni Reatino (Rieti). Due le vittime del sinistro, uno scontro frontale fra due autovetture: Branchinelli, che aveva 52 anni, e l’agricoltore 36enne Mauro Stocchi, residente a Cittaducale (Rieti).

L’ufficiale dell’Arma, la cui famiglia è di Terni e che aveva frequentato in gioventù il liceo scientifico ‘Galileo Galilei’, dal 2021 – e fino allo scorso settembre – aveva guidato il Reparto Operativo del comando provinciale di Rieti. Attualmente era impegnato a Roma con un prestigioso incarico presso il Comando Generale dell’Arma. Branchinelli aveva perso la madre soltanto pochi giorni fa. La notizia della sua scomparsa ha presto raggiunto i tanti che lo conoscevano e apprezzavano, destando profondo cordoglio.

Il tenente collonnello Branchinelli, lunedì mattina, si stava recando al lavoro a Roma quando la sua auto si è scontrata frontalmente con quella condotta dall’altra vittima del grave incidente. Laureato in giurisprudenza e scienze della sicurezza interna ed esterna, oltre che Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana, si era arruolato nell’Arma nel 1996. Nel corso degli anni aveva ricoperto incarichi di primo piano, guidando anche le Compagnie di Isernia, Pitigliano (Grosseto) e Frosinone. L’ufficiale 52enne ternano aveva prestato servizio anche all’interno del Ros (Raggruppamento operativo speciale) dell’Arma.