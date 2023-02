Incidenti nel Ternano: dati in miglioramento ma per la ss Valnerina si pensa al ‘tutor’

Condividi questo articolo su

















Un incontro in prefettura per fare il punto, con tutte le forze di polizia del territorio, sulla sicurezza stradale nel Ternano, snocciolando i dati degli ultimi anni elaborati dalla polizia Stradale di Terni, analizzando statistiche e delineando anche le azioni che sarà possibile attuare in prospettiva. Fra queste, l’installazione del sistema ‘tutor’ lungo la strada statale Valnerina. Ma prima vengono l’analisi della reale efficacia degli autovelox presenti e l’intensificazione dei controlli lungo questa importante direttrice. Partendo però da un assunto: prima delle strade e delle loro caratteristiche, vengono le condotte di guida – l’utilizzo di cinture, telefoni, le condizioni psico fisiche di chi si mette al volante, la velocità – per valutare ogni possibile misura per ridurre gli incidenti, in particolar modo quelli gravi. Che, statistiche alla mano, dopo l’annualità del 2018, affatto positiva, sono andate migliorando.

I DATI DELL’OSSERVATORIO 2017-2021 (.PDF)

Il bilancio e le prospettive

Di seguito la nota diffusa dalla prefettura di Terni: «Il prefetto Giovanni Bruno ha presieduto una riunione dell’osservatorio provinciale sull’incidentalità stradale, istituito nell’ambito della conferenza permanente di cui al decreto legislativo 300 del 1999. Unitamente ai rappresentanti delle forze dell’ordine e della polizia Stradale, il consesso ha visto la partecipazione del comando di polizia Provinciale e dei comandi delle polizie Locali dei Comuni della provincia, Anas Spa, nonché dei rappresentanti dell’Aci e della Croce Rossa. Nel corso dell’incontro è stato illustrato l’esito dell’attività di raccolta dei dati relativi all’incidentalità rilevata da parte dei comandi di polizia Locale e delle altre forze dell’ordine nel quinquennio 2017-2021. Tale attività di raccolta, coordinata dalla prefettura e ricostruita dalla polizia Stradale, ha consentito di individuare le tipologie di violazioni maggiormente ricorrenti, la distribuzione delle stesse nell’arco temporale di riferimento, con il dettaglio dei giorni della settimana e degli orari interessati dai sinistri, nonché la gravità degli incidenti. I dati aggregati hanno evidenziato una diminuzione degli incidenti totali che sono passati da 1.219 del 2017 a 1.105 del 2021, con un picco nel 2018 quando se ne sono verificati 1.233. Accanto alla diminuzione del numero degli incidenti totali, si rileva un aumento di quelli con feriti con prognosi superiore a 20 giorni, che sono passati dai 138 del 2017 ai 268 del 2021, dei quali rispettivamente 104 e 199 verificatisi in centro abitato. In provincia di Terni gli incidenti mortali sono stati 8 nel 2017; hanno avuto un picco nel 2018 (16) e nel 2019 (14) e sono scesi a 8 nel 2021; di questi la gran parte si sono verificati fuori dal centro abitato. La ricognizione è finalizzata alla valutazione di correttivi, quali possibili interventi infrastrutturali, oltre che di utili strategie di prevenzione e di repressione. A tal riguardo l’attività di raccolta ha consentito, tra l’altro, di procedere all’aggiornamento del decreto del prefetto di individuazione dei tratti di strada in cui è possibile l’accertamento da remoto delle violazioni per eccesso di velocità. Nell’ottica di mettere a sistema le risorse riconducibili alle varie forze dell’ordine, durante la riunione è stata dedicata ulteriore attenzione all’attività di controllo congiunto, per la quale sono state già calendarizzate alcune mirate iniziative da porre in essere nei prossimi giorni. E’ stato da ultimo auspicato un coinvolgimento corale dei vari soggetti presenti all’incontro nella promozione di progettualità volte a diffondere una cultura della sicurezza stradale di ampio respiro, che miri a sensibilizzare la società civile, in ogni articolazione territoriale, sui temi del rispetto delle regole della circolazione stradale e della prevenzione di comportamenti scorretti alla guida».