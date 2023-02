Terni, auto divorata dalle fiamme in via Gramsci

Veicolo distrutto in via Gramsci a Terni nel tardo pomeriggio di mercoledì. L’auto, una Mitsubishi Pajero ad alimentazione diesel con a bordo due persone (rimaste illese), è andata in fiamme mentre procedeva: il giovane conducente si è reso conto del problema e ha accostato. Dopodiché sul posto sono arrivati i vigili del fuoco per le operazioni di spegnimento, la polizia Locale per la gestione della viabilità e gli addetti di Area Sicura per il ripristino della sede stradale. Le fiamme sono partite dal vano motore.

