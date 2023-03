Incontinenza urinaria: al ‘Santa Maria’ uno dei massimi esperti mondiali

Il professor Errando della Fundacion Puigvert di Barcellona è intervenuto all’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni in occasione dell’evento formativo sull’incontinenza urinaria di cui è uno dei massimi esperti internazionali. Per l’azienda ospedaliera ternana c’era la professoressa Elisabetta Costantini, direttore della clinica urologica ad indirizzo andrologico e uroginecologico. «La professoressa Costantini – spiega il direttore generale del ‘Santa Maria’, Andrea Casciari – ha organizzato un incontro con il massimo esperto mondiale sulla terapia chirurgica dell’incontinenza urinaria presso la nostra azienda, a sottolineare ancora una volta l’apertura all’innovazione e al perfezionamento della qualità dei trattamenti offerti alla cittadinanza». «L’incontinenza urinaria – spiega la professoressa Costantini – è un problema di grande importanza sociale perché colpisce molti pazienti di entrambi i sessi e alcune indagini hanno dimostrato un’alta incidenza proprio nell’area ternana. Tale problematica oggi può essere trattata con tecnologie avanzate, presenti all’ospedale di Terni, e la presenza del professor Errando dalla Fundacion Puigvert di Barcellona è un’occasione unica per approfondire, con la sua esperienza, una tecnica chirurgica, molto innovativa e all’avanguardia. Saranno quindi eseguiti dalla mia equipe interventi sia sull’uomo che sulla donna, in casi selezionati e complessi, e alla presenza di alcuni urologi italiani giunti proprio per questa occasione».

