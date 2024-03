Tic Festival Terni: ci sono anche Carmela di Mare Fuori, Giorgione e Samara Tramontana

Ci saranno anche ‘Carmela’ di Mare Fuori (Giovanna Sannino), Giorgione e Samara Tramontana tra gli ospiti della seconda edizione del Terni influencer & creator festival, in programma tra il 12 il 14 aprile in città.

I PRIMI NOMI SVELATI

Oltre 100 ospiti

Saranno più di 100 gli ospiti nella tre giorni ternana, con oltre 75 eventi «in cui si cercherà di toccare tanti messaggi importanti e i maggiori temi del nostro tempo, come l’inclusività e la sostenibilità, l’empowerment femminile, la lotta contro ogni forma di odio violenza e discriminazione o momenti di advocacy per la rivoluzione dello psicologo di base. La seconda edizione del Tic Festival è possibile grazie alla rinnovata fiducia da parte della Fondazione cassa di risparmio di Terni e Narni, che ha creduto sin dall’inizio nel progetto e reso possibile anche l’intera gratuità al pubblico della tre giorni di eventi». Ci saranno anche l’attore Pierpaolo Spollon, con un intervento sulla potenza delle emozioni; Andrea Lorenzon (in arte Cartoni Morti), all’interno di un incontro in collaborazione con Avis nazionale per sensibilizzare la popolazione tutta sull’importanza di donare il proprio sangue; Giovanna Sannino (‘Carmela’ di Mare Fuori), parteciperà ad un talk sulla lotta a ogni forma di odio e violenza, soprattutto nei confronti delle donne.

IL PROGRAMMA COMPLETO

Altri nomi

Gli organizzatori sottolineano che il Tic Festival «sarà anche un evento dove parlare degli orrori prodotti da ogni forma di conflitto bellico con Alessio Romenzi e Cecilia Sala, di divulgazione scientifica con Alessandro Beloli, content creator di Geopop, ospite speciale nella serata dei Tic awards, premi che saranno consegnati a quei creator/influencer che si sono distinti per il loro impegno sulle principali sfide sociali e culturali del nostro tempo; di social media e rappresentazione di se stessi online, con un’intervista di Angelo Mellone, direttore della direzione intrattenimento Day Time della Rai e di UmbriaLibri, al giornalista, autore e conduttore televisivo Alberto Matano; di cittadinanza e attivismo giovanile grazie a vari incontri organizzati in collaborazione con Save The Children. Grande spazio anche al fenomeno del gaming online, con Davide Grasselli (in arte Grax) e Luigi Puccianti (in arte Gigi); al settore food con Giorgio Barchiesi (in arte Giorgione), Emanuele Ferrari, Eva Andrini e Daniele Resconi; alla musica con il compositore Gabriele Rossi, gli Animaux Formidables, Tommy Kuti, Roberto Dell’Era (Afterhours) e Davide Autelitano (Ministri) e Gianluca De Rubertis; a una riflessione sul ruolo dell’intelligenza artificiale grazie alla presenza Filippo Boschero, ideatore del progetto Nefele, influencer digitale. Molteplici infine gli incontri di sensibilizzazione a favore dell’empowerment femminile e contro la piaga dell’hating online, coinvolgendo ospiti quali MomokaBanana, nome d’arte di Linda Hu, affermato volto dei social portavoce di importanti messaggi contro gli stereotipi asiatici, Samara Tramontana, in prima linea contro la lotta a ogni forma di bullismo e cyberbullismo, MariannaTheInfluenza e Nogaye Ndiaye, divulgatrici antirazziste e transfemministe, Chiara Galeazzi, autrice del libro ‘Poverina’. Un ringraziamento speciale all’autore e speaker radiofonico Francesco Lancia, che parteciperà in veste di presentatore di molteplici eventi durante la tre giorni del Tic Festival». Ad arricchire la proposta degli ospiti, ci sarà un villaggio street food and beverage con un palco per concerti e talk.