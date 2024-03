Terni influencer & creator festival svela i primi nomi dell’edizione 2024

Valerio Lundini, attore, comico, conduttore italiano e star del web; Francesco Taverna, autore e creator che insieme al suo cagnolino Chico ha conquistato il cuore di un vasto pubblico; gli ideatori del fantasy game FantaSanremo; Gianluca Torre e Ida Di Filippo, due dei protagonisti del fenomeno televisivo ‘Casa a prima vista’; Elena Di Cioccio, per sensibilizzare soprattutto i giovani in materia di Hiv, prevenzione e stigma sociale. Sono stati svelati i primi nomi che prenderanno parte alla seconda edizione di Terni influencer & creator festival, evento organizzato dall’associazione culturale Umbria for the future, in programma dal 12 al 14 aprile.

I temi della seconda edizione

Il Tic festival 2024 sarà anche un evento dove parlare di economia ed evoluzioni del giornalismo contemporaneo con Clara Morelli, autrice di Will media e la giornalista Marta De Vivo; di inclusione sociale di persone con disabilità con Francesca Cesarini, vincitrice nel 2023 di Italia’s got talent, e Marco Andriano; di benessere psicologico con lo psicologo e terapeuta Michele Mezzanotte; di storia dell’alimentazione e in generale del settore food con il professor Alberto Grandi, Chef Hiro, Stella Menna, David Nanni e Daniele Rossi. Grande attenzione sarà altresì posta su tematiche quali la regolamentazione dell’influencer economy con una tavola rotonda a riguardo, la lotta ad ogni forma di odio, violenza, discriminazione e bullismo, online e non solo, coinvolgendo l’avvocato Alberta Antonucci, Valentina Tomirotti, Patrizia Falcone e gli scout di Banzaiiii, di divulgazione scientifica ed empowerment femminile con Virginia Benzi, Maura Coniglione, Chiara De Marchi e Chiara Pacchioli. Spazio infine anche alla musica con la presenza di Eugenio Cesaro e Lorenzo Federici (Eugenio in via Di Gioia), di momenti di art attack con Giovanni Muciaccia, di meme e attivismo con i creatori del progetto Ugolize, di poesia con Davide Avolio, di mondo delle due ruote con il campione di motociclismo Danilo Petrucci, di viaggio, lotta ai cambiamenti climatici e rapporto uomo-natura con Lorenzo Barone e l’attivista Greta Volpi.