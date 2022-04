Infortunio sul lavoro: cade da un’altezza di 7 metri. Soccorso dal 118

Serio infortunio sul lavoro, intorno alle ore 15 di mercoledì, presso un’azienda di Taverne di Corciano (Perugia) in via Palazzeschi. Un operaio di circa 60 anni di età è caduto da un’altezza di circa 7 metri ed è stato soccorso dagli operatori del 118 che lo hanno trasportato con politrauma al pronto soccorso dell’ospedale di Perugia. L’uomo è stato poi ricoverato con riserva di prognosi. Sul posto, oltre alle forze dell’ordine, si sono portati i vigili del fuoco del comando provinciale per avviare, tramite autoscala, la verifica delle condizioni di sicurezza.

