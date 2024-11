Amelia, travolto dal trattore guidato dal collega: 34enne in prognosi riservata

Serio infortunio sul lavoro nel pomeriggio di martedì, intorno alle ore 16, presso un’azienda agricola di Fornole di Amelia (Terni). Un operaio 34enne di nazionalità bengalese, impegnato nella raccolta delle olive, è stato investito da un trattore condotto da un collega – entrambi sono dipendenti dell’azienda agricola in questione – ed ha riportato ferite serie. Soccorso dall’elicottero ‘Nibbio’ del 118 regionale, è stato trasportato in ‘codice rosso’ all’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni. Secondo quanto appreso, pur grave e ricoverato con riserva di prognosi, non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto si sono portati i carabinieri della Compagnia di Amelia e gli addetti della Usl Umbria 2 per tutti gli accertamenti necessari, volti a ricostruire la dinamica del sinistro e ad accertare tutti gli elementi connessi alla sicurezza sul lavoro.

Condividi questo articolo su