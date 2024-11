Unione giovani commercialisti: a Terni il convegno regionale Lazio-Umbria

Venerdì 22 novembre Terni ospiterà, presso la sala convegni ‘Santoloci’ di Arpa Umbria (via C.A. Dalla Chiesa), il primo convegno regionale Lazio-Umbria dell’Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabili sul tema della sostenibilità e della revisione negli enti locali. Il direttivo dell’Unione di Terni, composto dal presidente Riccardo Rotini, la vice Chiara Rossi ed i membri Roberta Rossi, Elisa Cecchetti, Stefano Stellati, Simona Lucarelli, Davide Feliziani e Andrea Iosa, ha fatto sì che si realizzasse proprio a Terni l’evento accreditato. Si parlerà delle novità normative in tema di sostenibilità e del recepimento del regolamento (UE) all’interno del nostro ordinamento, dell’integrazione con il sistema aziende e dei futuri scenari. In tema di enti locali l’Unione nazionale presenterà una proposta di revisione del Tuel (Testo unico degli enti locali) che verrà dibattuta nella seconda tavola rotonda del convegno.

L’evento vede la partecipazione, tra gli altri, di relatori illustri quali il presidente nazionale Ungdcec Francesco Cataldi, lil parlamentare Raffaele Nevi, il ceo di Sviluppumbria Michela Sciurpa, il vice sindaco di Terni Riccardo Corridore ed il presidente dell’Ordine dei commercialisti di Terni Carmelo Campagna: un pool di esperti che permette di analizzare i temi proposti sotto vari profili professionali.

«Con orgoglio – afferma il presidente Rotini – siamo riusciti ad organizzare il primo evento di questa tipologia nel nostro territorio. Il direttivo dell’Ugdcec di Terni si è impegnato molto per la realizzazione del convegno a Terni per approfondire un argomento formativo di notevole importanza, condividendo i valori dell’Unione nazionale alla ricerca dell’accrescimento personale e professionale, proprio per questo un grande plauso va a loro. Il territorio – aggiunge – ha poi risposto entusiasta alla nostra proposta, il Comune di Terni, le sponsorizzazioni delle realtà imprenditoriali ternane e l’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Terni ci hanno supportato nell’organizzazione, comprendendo il valore di un’attività formativa di tale portata. Il nostro auspicio è quello di poter replicare iniziative come questa, tanto impegnative quanto soddisfacenti dal punto di vista professionale. Ringrazio poi l’Unione nazionale nella figura del presidente Francesco Cataldi che sta gestendo l’associazione insieme ai membri della sua giunta con dedizione e sacrificio, per dare sempre più voce alla nostra categoria professionale attraverso il suo operato unionistico».