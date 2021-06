‘Insieme per Andrea’: parte la raccolta fondi

di Fra.Tor.

Il grande cuore della città di Terni scende nuovamente in campo per la solidarietà. Su iniziativa del comitato ‘Insieme per Terni’ e con la partecipazione delle organizzazioni di volontariato U.N.I.T.A.L.S.I. (sottosezione di Terni) Ternana club Roccarossoverde, associazione ‘Teatro e acciaio’ e associazione ‘Terni col cuore’, è stata avviata una raccolta fondi – ‘Insieme per Andrea’ – a favore di un bambino di Terni, Andrea Mastrogiovanni, di anni 8 affetto da grave disabilità associata ad una malattia rara (20 casi nel mondo).

La storia di Andrea

«Andrea non regge la testa, non parla e non vede, ha bisogno di ventilazione meccanica ed ossigeno 24 ore su 24, esce solo per andare in ospedale», raccontano mamma Roberta e papà Sieva. «Ha la tracheotomia per respirare e la Peg per mangiare e deve essere aspirato molto frequentemente per non inalare le sue secrezioni nei polmoni. La sua cameretta è stata trasformata in una vera e propria terapia intensiva domiciliare eppure, il nostro Servizio sanitario ha deciso di assisterlo solo di giorno, reputando l’assistenza di Andrea come un servizio sociale anziché sanitario e quindi non necessario. Andrea ha delle esigenze vitali che non hanno orario ed è fondamentale, per la sua esistenza, essere assistito da personale specializzato ma il nuovo regolamento non ci permette di utilizzare gli infermieri della Usl privatamente e per questo non dormiamo più e ci troviamo in una situazione disperata».

La raccolta fondi

«C’è un cuore pulsante forte che batte nei cittadini ternani che poi si ritrovano insieme per la loro città», ha detto il sindaco Leonardo Latini. «Siamo uniti, ancora una volta, per dare una mano agli altri, a chi è meno fortunato, ai più deboli. Continuiamo, non fermiamoci, diamoci una mano perché solo insieme potremo fare grandi cose per Terni». Il comitato ‘Insieme per Terni’ ha voluto promuovere una raccolta fondi e scendere a fianco della città e tutti i suoi operatori per dimostrare che «la decisione presa dalla Usl di Terni è ingiusta ed in contrasto con i principi dell’equità e della giustizia». Il neo comitato ‘Insieme per Andrea’ chiede «la collaborazione di tutti affinché ad Andrea e la sua famiglia sia restituita una vita dignitosa. Inoltre, con questa iniziativa vogliamo dar voce a tanti bambini affetti da malattie rare per i quali non sono previste assistenze e cure per migliorare la qualità della loro vita». È stato aperto un conto corrente dedicato, presso la BCC Umbria centro. Iban: IT48A0707514403000000728336.