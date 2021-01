‘Insieme per Terni’, oltre 4.000 euro per i più bisognosi

di A.T.

Più di 4 mila euro raccolti e consegnati a chi più ne ha bisogno. All’origine di questo gesto di solidarietà c’è il comitato Insieme per Terni, un gruppo di volontari nato esattamente un anno fa con la volontà di promuovere iniziative finalizzate al sostegno dei bambini e delle famiglie in difficoltà ma anche all’acquisto di attrezzature sanitarie per l’ospedale di Terni. E nella mattinata di lunedì hanno regalato i frutti dell’ultima azione promossa, ‘l’albero della Solidarietà’: al centro Ipercoop di via Gramsci, infatti, dal 6 al 24 dicembre tutti coloro che passavano di lì per fare la spesa potevano decidere di donare anche un solo euro al comitato di volontari.

L’aiuto concreto

Sul finire delle feste, quando il banchetto è stato ritirato, si contavano più di quattromila euro. Una somma sorprendentemente ingente se si pensa al poco tempo in cui sono stati raccolti: «Siamo qui oggi per cercare di aiutare insieme ad altre associazioni sul territorio tutte quelle persone che non hanno né visibilità né voce, che nessuno porterà mai in piazza per reclamare quelli che sono i loro diritti e per cercare di dargli un piccolo aiuto in questi momenti difficili per tutti ma per loro in modo particolare» ha detto il presidente di Insieme per Terni, Fabio Cerno. Gli assegni donati sono stati due: una parte dei soldi è stata devoluta a sostegno delle case famiglia Nuova Onlus, il cui responsabile è il parroco della Cattedrale di Terni, Don Alessandro; la seconda parte è invece andata ai genitori di Andrea, un bambino di 8 anni affetto da una rara malattia (ci sono solo 20 casi nel mondo come il suo).

Stefano de Majo e la donazione

Il filo rosso tra il comitato Insieme per Terni e la famiglia di Andrea ha un nome, La forza nel tuo sorriso, un’iniziativa lanciata dalla Questura di Terni (rappresentata da Vanessa dello Stritto, assistente capo) e che vede protagonista Stefano De Majo. Il noto attore ternano, insieme ai Vigili del fuoco di Terni, sta portando in giro per diverse case famiglia, reparti dell’ospedale (pediatria, geriatria, reparto Covid), case di cura, i Racconti del Ciocco: «Una raccolta di fiabe che, come una sorta di calendario dell’avvento, dal 6 dicembre al 6 gennaio vengono narrate oralmente. Sono storie di fantasia, inventate da me, con richiami alla letteratura classica» ha detto l’attore ternano. Ed è proprio durante una delle giornate di ‘fiabe itineranti’ che Stefano è salito con la scala dei Vigili del fuoco fino alla finestra della camera di Andrea, gli ha donato un racconto e un palloncino:«Lo stesso ha fatto il comitato Insieme per Terni, donando il suo palloncino ha chi ne ha bisogno e spesso viene lasciato indietro. Donare non è un’azione a senso unico: arricchisce chi dona e chi riceve» ha concluso De Majo.