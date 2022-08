Interpan-Ternipan: lavoratori in ansia per stipendi e futuro

Non solo Fattorie Novelli, dove sindacati e rsa hanno denunciato il pagamento al 50% dello stipendio di luglio nonostante le promesse. Ma anche in un’altra società dell’ex Gruppo Novelli – oggi cooperativa dopo l’affito del ramo di azienda avvenuto più di tre anni fa -, parliamo della Interpan-Ternipan di Amelia, l’umore dei lavoratori non è dei migliori, per usare un eufemismo. Una delle prime ragioni sta negli stipendi arretrati – da diverso tempo si va avanti con acconti – che avrebbero raggiunto fra le quattro e le cinque mensilità. Un problema concreto per le oltre 80 famiglie che vivono grazie al lavoro della Ternipan che, specie durante la pandemia, è andato avanti senza sosta. Da qui dubbi, sollecitazioni e passi formali che hanno riguardato tanto i vertici della coop quanto la curatela che è la stessa di Fattorie Novelli. Per avere lumi, spiegazioni, chiarezza e soprattutto certezze in ordine al futuro e alle somme da percepire, in aumento. Ovviamente la questione, su cui pesano anche l’aumento dei costo per le materie prime e promesse di finanziamenti che non sarebbero state poi mantenute, è stata posta anche all’attenzione dei sindacati. Sabato intanto è in programma un faccia a faccia fra amministrazione e lavoratori, un’assemblea da cui potrebbero emergere novità in ordine alla situazione in atto.

