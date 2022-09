Invasione di campo dopo Perugia-Monza: Daspo per 33enne

Ha invaso il terreno di gioco durante i festeggiamenti del Grifo per tentare di raggiungere i calciatori all’interno del tunnel di accesso agli spogliatoi. Il fatto è accaduto lo scorso 6 maggio e, a distanza di mesi, ha portato ad un provvedimento di Daspo nei confronti di un cittadino straniero di 33 anni.

Bloccato

L’uomo fu bloccato con qualche difficoltà dal personale della sicurezza: «La gravità della condotta tenuta e il pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica hanno indotto il questore a emettere, nei confronti dell’uomo, il Daspo», spiega la questura. Per lui niente manifestazioni sportive di calcio (nazionali, internazionali ed amichevoli) per un anno. Inoltre gli sarà interdetto – a partire da due ore prima e dopo la conclusione dell’evento – l’accesso e lo stazionamento in un’area ricompresa in 400 metri di distanza in luoghi antistanti lo stadio, le stazioni ferroviarie interessate dall’arrivo o dalla partenza dei tifosi, i parcheggi pubblici serventi gli impianti sportivi, i luoghi di allenamento e i ritiri delle squadre di calcio. L’eventuale violazione potrà essere punita con la pena di reclusione da uno a tre anni e con la multa da 10 mila a 40 mila euro».