Italia, 3 aprile: 2.339 casi in più, 766 decessi

Consueta conferenza stampa, venerdì 3 aprile alle ore 18, della Protezione civile nazionale con il capo Angelo Borrelli che, insieme al professor Massimo Antonelli, ha fornito i dati quotidiani in merito all’emergenza coronavirus in Italia. «Il totale dei positivi è di 85.388 con un incremento di 2.339 pazienti in più rispetto a giovedì. Di questi, 4.068 sono in terapia intensiva. Purtroppo i decessi sono stati 766 e abbiamo registrato 1.480 guarigioni in più. In totale sono stati fatti 619.849 tamponi: fra giovedì e venerdì ne sono stati eseguiti oltre 80 mila».

EMERGENZA CORONAVIRUS – UMBRIAON

«I titoli dei giornali hanno travisato il mio pensiero»

Borrelli ha chiarito poi la sue riflessioni sulla durata delle misure: «Previsioni non si possono farne. Il mio ragionamento non era schematico come i titoli che ho letto. Solo l’andamento dei numeri può guidarci, dal punto di vista delle tempistiche». Sulle modalità di avvio della ‘fase 2’, il capo della Protezione civile ha affermato che «la decisione spetta al Governo e non voglio anticipare cose che a me non sono note».