Lutto a Cannara: addio a Jean-Marc Bizzarri, il ‘belga’ amico di tutti

La comunità di Cannara piange la morte di Jean-Marc Bizzarri, pensionato, ex dipendente di Umbra Acque, morto a seguito di una malattia. Lascia la moglie Rebecca e il figlio Lorenzo. Nato in Belgio da genitori emigrati, Jean-Marc si era stabilito a Cannara dove era conosciuto da tutti. E in tanti lo piangono, lasciando sui social messaggi di affetto.

Alcuni dei messaggi di cordoglio

«Che bruttissima, nebbiosa mattinata Jean Marc, ricorderò di te il tuo enorme umorismo e le cene che a volte preparavi da Pat e Joy».

«Non ci posso credere e mi dispiace con tutto il cuore, per te che amavi la vita e per la tua famiglia con la quale l’hai felicemente condivisa. Ricorderò sempre quando, da poco praticante, ho avuto l’onore di essere ospite a casa vostra e scoprire le tue grandi doti culinarie, oltreché umane. Buon viaggio Jean Marc e sentite condoglianze ai tuoi cari».

«Ci hai lasciato in silenzio, senza far rumore… un uomo dalle mille risorse, un padre e un marito eccezionale, ma soprattutto con la voglia di vivere, sempre pronto ad aiutare, sempre presente, allegro, solare… e chi se lo scorda il tempo passato insieme… ad ogni evento della nostra famiglia non volevi mai mancare… non ci scorderemo mai di te Jean Marc Bizzarri… sarai la nostra stella luminosa che da lassù splende per noi».

Le condoglianze del sindaco Gareggia