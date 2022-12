Karate a Terni, il gran maestro Augusto Basile in visita

Il maestro Augusto Basile, pioniere del karate in Italia e fondatore dell’Unione europea di karate e dell’Unione panafricana. È stato lui – è un classe 1937 – il grande ospite nei giorni scorsi alla palestra Privilege di Terni: è stato anche direttore tecnico delle squadre nazionali.

Studioso e atleta

Si tratta di un’atleta che ha iniziato a praticare il judo nel 1954 e man mano è arrivato a scrivere diversi libri sull’argomento. Si è poi dedicato allo studio ed all’insegnamento dello Iai Do, del kendo e del kobudo. A volerlo in città il maestro Francesco Romano Bonizi, attivo a Terni ed in provincia dal 1975 e allievo proprio del maestro Basile. Il settore karate alla Privilege aderisce attraverso la Asd Centro Studi Karate Wado Ryu, fondata in città nel 1981, e alla Fesik. Annarita Berretta (6° Dan) e Romano Bonizi (9° Dan) sono i soci fondatori. Circa cinquanta i praticanti di vario livello protagonisti con Basile, provenienti anche da Emilia Romagna e Lazio: prima parte dedicata allo studio della tecnica stilistica del karate, seconda ai fondamentali dello Iai Do. «Ringraziamo i maestri Roberto Reale ed Alessio Vinci, direttori sportivi della Privilege, per averci aperto le porte per questa importante iniziativa culturale e sportiva», chiude Francesco Romano Bonizi.