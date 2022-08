Karate, Terni protagonista al mondiale Wka: otto atleti in Polonia

Michael Bizzarri, Valerio Capponi, Gaia Carraro, Carlo Filippi, Erika Piervisani, Mario Romoli, Elisa Salvi e Riccardo Tomassoni. Eccoli gli otto atleti ternani che, dal 16 al 18 settembre, saranno protagonisti in Polonia al mondiale world karate alliance: protagonisti i talenti della polisportiva Karate Calzola a Stettino, allenati dai maestri Lorenzo e Andrea. «Un grande successo per Lorenzo Calzola, direttore tecnico della polisportiva us Acli di Terni – sottolineano dall’associazione – ma soprattutto una enorme soddisfazione per lo stage mondiale che terrà suo figlio, Andrea, pluricampione internazionale, il 15 settembre al Palasport maritime university di Stettino».

