Bella prestazione per gli atleti del team ‘Mirko Gori’ – campione del mondo di kickboxing – in quel di Chiaravalle (Ancona), alle qualificazioni per i campionati italiani Xfc che si svolgeranno il prossimo 2 giugno a Roma. Gli atleti del team ‘Mirko Gori’ – di Spoleto, Cascia e Norcia – hanno riportato tre vittorie e una sola sconfitta. In ogni caso meritevoli di sottolineatura le prestazioni di Alexandro Dornea, Viktoria Usurelu, Antonio Cherubini e Valerio Schena.

