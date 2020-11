KingKongWork, un’azienda giovane e che guarda al futuro

Pubbliredazionale

In tempo di Covid e di crisi ci sono aziende che assumono giovani e cercano di guardare al futuro. Aprirà tra qualche giorno con sede a Terni, in via Bartocci 1, il più grande store online di prodotti antinfortunistici per la sicurezza sul lavoro. Oltre 130 mila referenze ed uno staff giovane e dinamico, pronto a soddisfare le esigenze delle aziende di tutta Europa. La KingKongWork è il risultato di un’idea di tre imprenditori ternani: Riccardo Massari, Massimiliano Giovannelli e Romeo Piscopo e rappresenta il futuro nel presente, con un servizio logistico totalmente innovativo ed una scelta senza paragoni. Il sito web dell’azienda è kingkongwork.com