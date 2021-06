Cascata Marmore e Spello su vasetto Nutella da ottobre

La cascata delle Marmore e Spello. Sono i luoghi vincitori per l’Umbria – battute Assisi e Monteleone d’Orvieto – nel contest ‘Ti Amo Italia’ di Nutella per celebrare le bellezze del territorio: la votazione è stata aperta dal 24 maggio al 6 giugno e ha riguardato tutte le regioni.

Sugli scaffali da ottobre. Tutti i luoghi vincitori



Le fotografie più votate saranno raffigurate sui 42 vasetti della prima Limited Edition ispirata dai consumatori. La novità potrà essere ammirata da ottobre: la competizione online ha raccolto oltre 2 milioni di voti da parte del pubblico. Il contest ha coinvolto in totale oltre 1.600 meraviglie italiane e nel duello finale sono rimaste 84. Per l’Umbria hanno trionfato la cascata delle Marmore e Spello. Gli altri vincitori sono in Abruzzo Lago di Scanno e Pacentro, in Trentino Alto Adige Seceda e Tre Cime di Lavaredo, in Basilicata Pietrapertosa e Lago Laudemio, in Calabria Tropea e Scilla, in Campania Napoli e Procida, in Emilia Romagna Comacchio e Rimini, in Friuli Venezia Giulia Baia di Sistiana e Trieste, nel Lazio Ponza e Roma, in Liguria Sestri Levante e Portovenere, in Lombardia Bergamo e Franciacorta, nelle Marche Numana e Lame Rosse, in Molise Lago di Castel San Vincenzo e Trabucco di Termoli, in Piemonte Colle del Nivolet e Monviso, in Puglia Torre S.Andrea e Polignano a Mare, in Sardegna Arbatax e Baunei, in Sicilia Lampedusa e Saline di Marsala, in Toscana Lago di Gramolazzo e Orbetello, in Trentino Cascata del Lares e Lago Nero, in Valle d’Aosta Ghiacciaio del Miage e Lago Gover e in Veneto Malcesine e Padova.