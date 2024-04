La Coppa Davis fa tappa in Umbria. Dove e quando ammirare il trofeo vinto da Sinner e compagni

di Giovanni Cardarello

Il 26 novembre 2023 è un giorno che passa di diritto alla storia dello sport italiano. Una data da scolpire a lettere d’oro accanto alle vittorie dei mondiali di calcio e alle varie conquiste olimpiche. Quel giorno, infatti, i tennisti italiani hanno vinto per la seconda volta nella storia la prestigiosa e popolare Coppa Davis. Decisive le due vittorie nei singolari, che peraltro hanno reso inutile il doppio. Quella di Matteo Arnaldi che ha sconfitto Popyrin 7-5, 2-6, 6-4, e quella dell’attuale numero 2 della classifica ATP, Jannik Sinner, che ha superato De Minaur 6-3, 6-0. In semifinale la squadra di Filippo Volandri aveva battuto 2-1 la Serbia di Djokovic sempre grazie a Sinner, straordinario nella sfida con il numero 1 del ranking. Un successo storico. L’ultima finale giocata dall’Italia risaliva a 25 anni prima, nel 1998 quando gli azzurri erano stati battuti dalla Svezia al Forum di Milano per 4-1, mentre l’unica vittoria era stata nel 1976 quando i ‘moschettieri’ Panatta, Bertolucci, Barazzutti e Zugarelli si imposero 4-1 contro il Cile. Una vittoria di questo livello e di tale prestigio non poteva che essere salutata e festeggiata a tutti i livelli compresa la decisione della FIT, la Federazione Italiana Tennis, di organizzare un tour per il Paese per far gustare dal vivo il trofeo a tifosi e appassionati. E nel tour è stata inserita anche una tappa in Umbria: nei giorni a cavallo tra sabato 6 e giovedì 11 aprile la prestigiosa ‘insalatierai sarà a disposizione per visite guidate e foto.

Le tappe del tour umbro

Si parte dalla sala rossa di palazzo dei Priori di Perugia, in piazza IV Novembre, dove la Coppa Davis sarà esposta sabato 6 aprile dalle 10 alle 12 e dalle 13 alle 19, domenica 7 aprile dalle 10 alle 19 e lunedì 8 aprile dalle 10 alle 13. Il trofeo vinto da Sinner e compagni farà poi tappa a Terni e precisamente alla sala del museo di arte contemporanea ‘Aurelio De Felice’ presso il CAOS, via Franco Molè 25 – zona Lungonera dove si potrà ‘gustare’ martedì 9 aprile dalle 9 alle 19. Si chiude con Foligno dove la Coppa Davis sarà visibile nella sala d’onore del centro sportivo Villa Candida, in viale Roma 21, mercoledì 10 dalle 13 alle 20 e giovedì 11 dalle 9 alle 20.