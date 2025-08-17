Il ternano Robert Negoita, classe 2007, è la nuova ala piccola della Esseti Basket Terni. Negoita torna nella sua città natale dopo due anni trascorsi al Perugia Basket, l’ultimo tra under 17 e under 19 Eccellenza. «Per mio carattere – afferma il giovane atleta della Esseti Basket Terni – sono un ragazzo che si impegna molto e bada alla sostanza. Sono concentrato maggiormente sulla crescita personale e tecnico-tattica, alla ricerca della ‘versione’ migliore di me stesso. Vorrei ringraziare di cuore il presidente Federico Carli e il direttore Pierpaolo Pasqualini per la fiducia e l’opportunità di far parte di questa squadra. Sono orgoglioso di poter indossare questi colori – aggiunge – e non vedo l’ora di scendere in campo per rappresentare la mia città, Terni, con impegno e passione. Ringrazio anche coach Cilio in quanto sono subito a sua disposizione ed è un onore giocare per una persona di questo calibro. Cercherò di dare il meglio di me – conclude Robert Negoita – non solo per me stesso, come ho detto, ma soprattutto per tenere alto il nome della mia squadra».