La farmacia Amleto Bianchi è il primo ‘Punto Viola’ a Terni

Verrà inaugurato venerdì 28 giugno alle 18.30 il primo ‘Punto Viola’ a Terni, un progetto di risonanza nazionale dell’associazione ‘Donne x strada’, sostenuto dal distretto Rotaract 2090 e dal Rotaract club di Terni, che ha individuato nella farmacia Bianchi un luogo dove le persone vittime di violenza, uomini e donne, possono chiedere aiuto. Il personale della farmacia ha ricevuto una formazione dall’associazione, da parte di un avvocato ed una psicologa, per poter essere di supporto a queste persone.

I ‘Punti Viola’ sono dei luoghi sicuri per le persone. Per luoghi sicuri si intende qualsiasi esercizio commerciale aperto al pubblico, sensibilizzato e formato contro la violenza di genere e per la sicurezza in strada delle persone. L’obiettivo generale è quello di attivare il singolo cittadino nel contrastare la violenza partendo proprio dal territorio e dalla costruzione di una rete che possa sostenere le vittime. Il progetto ha portata nazionale essendoci circa 400 ‘Punti Viola’ già presenti in tutta la penisola per garantire la sicurezza e la parità di genere. Si tratta di un punto quotidiano di riferimento e di libero accesso, un luogo che può essere inteso come di ‘primo soccorso’ e di breve transito delle persone che necessitano di un sostegno, per poi essere indirizzate nei luoghi maggiormente preposti per la cura delle diverse necessità che si dovessero manifestare.

Il Rotaract club di Terni e la farmacia Bianchi organizzeranno venerdì 28 giugno l’inaugurazione del primo ‘Punto viola’ a Terni e durante la giornata tutti i cittadini potranno sottoporsi ad uno screening cardiologico gratuito in farmacia, offerto da Agenzia Generali di Terni. Qualsiasi cittadino potrà prenotarsi in farmacia Bianchi per svolgere un elettrocardiogramma con refertazione cardiologica gratuita, il progetto ha l’obiettivo di prevenire le malattie cardiovascolari, che restano ancora oggi la prima causa di morte nel nostro Paese. I posti sono limitati, pertanto è richiesta la prenotazione telefonica al numero 0744.408120 o su Whatsapp al numero 333.3209811.