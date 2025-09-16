La ‘Forza delle donne’ prosegue il suo cammino sotto il segno della promotrice Alessia Arronenzi che, dalla scorsa estate, sta raggruppando imprenditrici impegnate nella società per fare rete e condividere momenti di riflessione, con l’obiettivo di valorizzare il ruolo delle donne per lo sviluppo del territorio.

«Siamo partite da una camminata – dice Alessia, titolare di un salone di parrucchieri del centro – unite dal coraggio e dalla passione di fare impresa. Abbiamo dato voce alle nostre mani, che ogni giorno costruiscono futuro, lavoro, comunità. Dopo il successo delle precedenti iniziative dedicate alle imprenditrici ternane, sono felice di annunciarvi un nuovo progetto che vuole dare ancora più voce ed energia a questa realtà».

Il nuovo appuntamento, dal titolo ‘La forza delle donne – Terni si trasforma’, vedrà protagoniste le professioniste ternane che «con passione, competenza e determinazione, non solo costruiscono il loro futuro, ma anche quello dell’intera comunità«. L’iniziativa – prosegue Alessia Arronenzi – «sarà un percorso simbolico: una camminata nel cuore della città per intrecciare storie, esperienze e valori, per mostrare come insieme si possa rendere Terni più forte, accogliente e consapevole».

L’incontro sarà giovedì 18 settembre alle ore 18.30 a piazza Tacito.Il cammino culminerà da Rolando Caffè in centro, «dove ci attenderà, tra gli altri, lo storico bartender Rolando Oddi con la presentazione del suo Persichetto, offerto come segno di sostegno e come brindisi alla forza femminile. Un momento di incontro che unisce tradizione e innovazione, passato e futuro, uomini e donne, per ricordare a tutti che la vera trasformazione nasce dalla collaborazione e dal riconoscimento reciproco».