Futsal Ternana: 8-3 al Cus Ancona e 4° posto. Ora i playoff

Un largo 8-3 al Cus Ancona e chiusura con 4° posto. La Generali Futsal Ternana chiude in bellezza la stagione regolare del campionato di serie B – girone D: al Di Vittorio i rossoverdi travolgono i marchigiani e si guadagnano così la prima posizione utile per i playoff promozione. Possibile scontro con il Real Ciampino Academy nel primo turno. Il mirino resta sulla A2.

La sfida

Salto di categoria diretto svanito con tanto rammarico visto che la compagine del presidente Luca Palombi termina la stagione a pari punti con il Potenza Picena: 45 sono i punti delle due formazioni ma, per via degli scontri diretti a favore, sono i marchigiani a festeggiare la promozione diretta mentre per i rossoverdi si prospetta la lotteria degli spareggi. La Ternana chiude sul 3-3 la prima frazione di gioco grazie alle reti di Sachet e De Michelis, poi nella ripresa i padroni di casa prendono il largo: il solito Sachet, Almadori, Mariani e Tirana stendono i marchigiani. «Dovevamo – il commento del tecnico Federico Pellegrini – ottenere tre vittorie e lo abbiamo fatto. Credo che terminare terzi a pari punti con il Potenza Picena e non essere promossi per via degli scontri diretti porti tanto rammarico ma allo stesso tempo sono orgoglioso del campionato dei ragazzi che si sono impegnati per l’intera stagione. I play off sono comunque un giusto premio per tutti, dalla società ai tifosi che ci hanno sempre sostenuto. Per il terzo anno di fila abbiamo raggiunto gli spareggi, questo significa che questa società sta crescendo sempre più e non vogliamo fermarci qui. Tra due settimane affronteremo il primo turno con il massimo impegno, vogliamo allungare la stagione di un altro mese e daremo tutto per regalarci questa soddisfazione».

GENERALI FUTSAL TERNANA – CUS ANCONA 8-3

Futsal Ternana: Paciaroni, Tirana, Sachet, Almadori, Corpetti, Mariani, Paolucci, De Michelis, Martini, Giardini, Polito, Nieweglowski. All.: Pellegrini

Cus Ancona: Strinati, Balzamo, Astuti, Carnevali, Panella, Mazzarini, Lancioni, Ciappici, Vagnarelli, Rossi, Quercetti. All.: Battistini

Arbitri: Alberto Onesti di Pescara e Mirel Iordache di Vasto

Reti: Balzamo (A) Sachet, De Michelis (T) Quercetti, Quercetti (A) Sachet (T) primo tempo; Sachet rig., Mariani, Almadori, Tirana, Tirana (T) secondo tempo

Ammoniti: Panella, Astuti, Ciappici (C)