La Lotteria Italia langue: crollo sia a Terni che a Perugia

Taglio per le vendite della Lotteria Italia in Umbria, dove sono staccati 77.740 biglietti, il 42,3% in meno rispetto allo scorso anno. La provincia di Perugia, riporta agipronews, rimane davanti nella classifica delle vendite, con 46.300 tagliandi, ma in discesa del 33,8%. Ancora più netto il dato di Terni, con 31.440 biglietti (-51,4%).

Calo nazionale

Sono in totale circa 4,6 milioni i biglietti venduti nell’edizione 2020 della Lotteria Italia, con una raccolta di 23 milioni di euro. Il dato di vendita reso noto dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è in calo del 31% rispetto all’edizione precedente, quando erano stati venduti 6,7 milioni di tagliandi. Il Lazio si conferma, ancora una volta, la regione in cui è stato venduto il maggior numero di biglietti: in quest’edizione sono 837 mila, il -36,8% rispetto allo scorso anno, quando i tagliandi staccati furono 1,3 milioni.