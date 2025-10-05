Farà tappa anche a Terni, Narni e Otricoli il pellegrinaggio partito dal santuario pontificio della Santa Casa di Loreto lo scorso 3 ottobre. La statua della Madonna di Loreto, accompagnata da rappresentanze diocesane, arriverà fino a Roma attraversando l’intero tracciato della Via Lauretana.

In diocesi, la statua della Madonna di Loreto giungerà martedì 7 ottobre, nella giornata della festa della Madonna del Santo Rosario, nella chiesa di San Pietro a Terni alle ore 10. Dopo l’accoglienza, alle ore 11 si terrà la messa presieduta dal vescovo Francesco Antonio Soddu. Successivamente la statua sarà trasportata presso l’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni dove alle 15 ci sarà la recita del rosario.

In serata sarà al santuario Madonna del Ponte di Narni Scalo dove alle 17 è prevista l’accoglienza, seguita dalla messa e, alle 21, dalla veglia di preghiera. Mercoledì 8 ottobre il pellegrinaggio arriverà ad Otricoli presso la collegiata Santa Maria Assunta: alle ore 8 l’accoglienza e la recita del rosario. Al termine, la statua della Madonna di Loreto sarà trasferita nella diocesi di Magliano Sabina per la prosecuzione della peregrinatio verso Roma.