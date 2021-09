La mamma di Nadia Toffa a Perugia per Leo Cenci: «Due esempi»

Condividi questo articolo su

















Margherita Rebuffoni, madre di Nadia Toffa, la giornalista de ‘Le Iene’ scomparsa due anni fa a causa di un tumore, è stata a Perugia sabato pomeriggio per ricordare la memoria di sua figlia e assieme celebrare gli Avanti Tutta Days, ideati da Leo Cenci. Intervistata da Giorgia Spitoni, ha raccontato l’esperienza della figlia nelle varie inchieste portate avanti con la trasmissione Mediaset e anche l’esempio che ha rappresentato per il coraggio con cui ha affrontato la sua malattia, esattamente come Leo.

Gli Avanti Tutta Days a Pian di Massiano