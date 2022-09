La mannaia del caro energia si abbatte su Ast: cassa per 400

Il patron Giovanni Arvedi lo aveva annunciato: il caro energia avrà conseguenze anche per Ast con il probabile – certo – stop ad una parte della produzione. E così è stato: mercoledì mattina l’azienda ha comunicato alle Rsu che dal 15 settembre – ma le avvisaglie c’erano già con una ripartenza ‘lenta’ dopo il 1° settembre – ci sarà un significativo rallentamento dell’area a caldo ed uno più lieve per quella a freddo. Conseguenza sul lavoro: circa 400 persone in cassa integrazione – ordinaria – da venerdì e per almeno 15 giorni (anche se l’azienda stima che la misura occorrerà per almeno tre settimane). La firma della misura è prevista nel primo pomeriggio di mercoledì. A mancare non sono gli ordini e il mercato continua a ‘tirare’. Ma il boom della spesa energetica impone scelte dolorose che devono, però, anche fare i conti con le produzioni estere – Cina e Corea su tutte – pronte ad approfittare della situazione e a conquistare quote di mercato. Una situazione affatto semplice, in generale per l’industria e la siderurgia e in particolare per Ast, che a Terni vedrà una piccola parte della forza lavoro di viale Brin, ‘prestata’ al Tubificio dove invece si continua a lavorare a pieno regime. Il tutto – ovvero convocazione dei rappresentanti dei lavoratori e comunicazione della cassa integrazione – all’indomani della visita del ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti che aveva rimarcato i passi avanti nel progetto di approvvigionamento energetico legato all’idrogeno e, soprattutto, sull’accordo di programma definito «all’ultimo miglio» in fatto di passi avanti.

La comunicazione di Ast

Così l’azienda nella lettera inviata ad Rsu, sindacati territoriali e Confindustria: «La scrivente società, operante nel settore dell’industria metalmeccanica e della siderurgia, per il quale applica il relativo CCNL di categoria dell’industria metalmeccanica e della installazione di impianti, comunica che, vista la contrazione del mercato di riferimento che ha determinato il conseguente calo delle commesse di lavoro, registratosi ormai da qualche tempo e proveniente soprattutto da parte della committenza abituale, nonostante gli sforzi profusi per reperire nuove ed alternative occasioni di lavoro, tuttora in corso, si trova nella condizione di dover ridurre la propria attività produttiva. Per detta situazione – si legge nella missiva – la società sarà interessata da una sospensione e/o riduzione delle attività lavorative per il cui effetto richiede l’intervento della CIG ordinaria e delle relative provvidenze che, a decorrere dal 16 settembre 2022 e sino al 30 settembre 2022 e per un periodo presumibile di 3 settimane, potrà interessare fino ad un massimo di circa 400 dipendenti distinti tra quadri, impiegati ed operai rispetto ad un organico aziendale complessivo che, alla data della presente risulta essere pari a 2.278 unità lavorative. La società – scrive Ast – precisa che, nell’individuazione del personale da porre in sospensione, si atterrà a criteri oggettivi derivanti dalle professionalità dei lavoratori coniugate alla quantity ed alla quality delle lavorazioni di volta in volta da eseguire».

