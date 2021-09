‘La mia famiglia a soqquadro’ girato a Terni arriva su Rai Uno

Terni conquista la prima serata di Rai Uno. Martedì sera, infatti, in anteprima assoluta tv, andrà in onda il film ‘La mia famiglia a soqquadro’, girato a Terni nel 2015. Il film, già approdato nelle sale cinematografiche, è valso a Max Nardari – in questo caso nelle vesti di regista e produttore del film – il ‘Leone di Vetro’ alla 75° Mostra del Cinema di Venezia e tantissimi altri premi internazionali.

La trama

Martino è un bambino di 11 anni che, arrivato nel nuovo mondo della scuola media, si trova di fronte ad una realtà inaspettata: i suoi genitori non sono separati! È l’unico della classe ad avere ancora i genitori insieme… Pian piano inizia ad invidiare ai compagni i sontuosi viaggi, le vacanze e i regali ricevuti dai genitori e dai loro rispettivi nuovi partner che fanno a gara per accaparrarsi l’affetto dei figli. Da qui scatta in lui l’idea diabolica: far separare i suoi genitori per diventare un bambino come tutti gli altri e godere anche lui degli stessi fantastici benefici dei compagni di scuola. La situazione però gli sfuggirà di mano e tutto sembrerà andare per il peggio per sé e per la famiglia, ma alla fine non tutto sarà perduto.

Il cast

Nel cast di ‘La mia famiglia a soqquadro’ compaiono Eleonora Giorgi, Bianca Nappi, Marco Cocci, Ninni Bruschetta, Gabriele Caprio, Elisabetta Pellini, Elisa di Eusanio e Roberto Carrubba. Il film è una commedia family dalla trama molto originale che tocca tematiche attuali. Si passa infatti dalla dipendenza dai social, all’omologazione, passando per il bullismo e la disgregazione familiare. Tutto è comunque sempre raccontato con delicatezza e con un sorriso.