La Narnese riparte con una novità: Enzo Fiaschini

Conferma per mister Marco Sabatini e del segretario generale Giacomo Fiaschini, più l’ingresso nella struttura organizzativa di Enzo Fiaschini. Tempo di ripartenza in vista dell’immediato futuro per la Narnese Calcio.

Il potenziamento

La società – Garofoli e Proietti presidenti, Valenti e Ceccarelli vice – riparte con entusiasmo dopo il buon lavoro svolto di recente al netto dei problemi legati al Covid-19 per lo sviluppo della stagione: «In questa ottica la guida tecnica – evidenzia il sodalizio rossoblù – della prima squadra viene affidata al confermatissimo mister Marco Sabatini, che lavorerà per la costruzione del nuovo organico rossoblu in perfetta sintonia con il direttore sportivo Gianluca Gambini, per la capacità dimostrata nel costruire di anno in anno rose competitive con molti giocatori under 21, in linea con le esigenze di bilancio. Altra conferma importante quella del segretario generale Giacomo Fiaschini, un giovane che ha svolto il suo incarico con impegno, competenza e conoscenza delle carte federali». Infine la novità: «Dopo il recente accordo di collaborazione sottoscritto con la Ternana calcio, la Narnese ha deciso di ampliare la struttura organizzativa con una nuova figura, affidando il ruolo di responsabile tecnico del settore giovanile a Enzo Fiaschini, che vanta una consolidata esperienza anche di allenatore di formazioni giovanili».