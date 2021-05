La operano all’anca, si sente male e muore: indagati due medici

Il dramma si è consumato lunedì scorso in una clinica privata di Perugia. Una donna di 79 anni di Foligno – come riporta l’edizione odierna de ‘Il Messaggero‘ con un pezzo di Michele Milletti – è stata sottoposta, dopo due giorni di ricovero preparatorio, al tanto atteso intervento chirurgico all’anca. Operazione con la quale l’anziana sperava di superare un po’ di quei problemi che l’affliggevano da tempo.

In sala operatoria c’era entrata nel primo pomeriggio di lunedì. Circa due ore dopo l’inizio dell’intervento, però, i familiari sono stati allertati dalla struttura in merito ad una ‘grave complicanza’ subentrata ed alla necessità di trasferire d’urgenza la donna all’ospedale di Perugia. Pochi minuti dopo, la seconda chiamata. Quella che annunciava il decesso della 79enne. Dapprima lo sconforto e il dolore, per un fatto inatteso ancorchè legato ad una operazione relativamente semplice e banale. Poi la lucidità – dei familiari – di rivolgersi alla giustizia. Tanto che il pm di turno, Manuela Comodi, ha disposto l’autopsia sulla salma della folignate – verrà eseguita sabato – e il sequestro di tutti i documenti clinici. Due medici, il chirurgo ed un altro presente in sala operatoria, sono stati iscritti nel registro degli indagati come atto dovuto per consentire le operazioni peritali. Resta, per ora, la necessità di capire cosa sia accaduto e quali eventuali ‘buchi’ nei soccorsi ci siano stati.