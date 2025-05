La squadra Under-27 della Clarus scrive una pagina importante per la pallanuoto ternana, conquistando il titolo di Campioni regionali Lazio al termine di una combattuta finale disputata a Monterotondo contro lo Sport Team 2000 Colleferro.

«Un successo meritato – si legge in una nota della società – per i 15 ragazzi allenati quotidianamente tra le piscine di viale Trieste e dello Stadio a Terni, che hanno dimostrato determinazione, spirito di sacrificio e grande affiatamento nel corso della stagione. La vittoria regionale rappresenta non solo il coronamento di un percorso sportivo, ma anche un trampolino di lancio» perché la società è ora pronta «a iscrivere la squadra al campionato di Promozione per la prossima stagione».

Al termine della gara, le parole dell’allenatore Morelli Daniele sintetizzano lo spirito del gruppo: «Sono soddisfatto del lavoro fatto con la squadra. Abbiamo lavorato molto e si sono visti i risultati. La vittoria è un punto di partenza, la crescita di questo gruppo di ragazzi continua con l’iscrizione al campionato di Promozione per la prossima stagione. Un ringraziamento al nostro presidente Fabrizio Rossi e alla società Clarus, che investe e crede nel progetto pallanuoto».

La Clarus, però, non è solo prima squadra. La società sta costruendo «un progetto solido e ambizioso – continua la nota – che parte dalla base: un settore giovanile in continua espansione, con tutte le categorie dagli Under 12 agli Under 18, regolarmente iscritte ai campionati della Federazione italiana nuoto e quelli regionali Csen. Un percorso strutturato che mira ad avvicinare sempre più giovani alla pallanuoto, promuovendo i valori dell’impegno, della disciplina e del gioco di squadra. Questo traguardo rappresenta un orgoglio per tutto il territorio e testimonia l’efficacia del lavoro svolto da tecnici, dirigenti e atleti. La Clarus continua a crescere, portando in alto il nome della città nel panorama sportivo regionale e nazionale».