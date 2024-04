La poesia di Letizia al suo Vinicio, volato in cielo un anno fa

Un anno fa – era il 22 aprile del 2023 – Vinicio Aristei, 40enne originario di Foligno e residente da anni a Terni, veniva strappato alla vita e all’amore dei propri cari a causa di un tragico incidente stradale accaduto a Valfornace (Macerata). Marito di Letizia e padre di Matilde, viene ricordato da tutti come un ragazzo per bene, un uomo d’altri tempi con valori solidi e sani, colonna portante della propria famiglia e vero e proprio punto di riferimento per tanti. In questa triste ricorrenza, Letizia ha dedicato all’amato Vinicio una poesia letta e trascritta dal web che, accogliendo il suo desiderio e rivolgendole un sincero abbraccio, pubblichiamo di seguito.

«Mi piace pensare che ci ritroveremo un giorno,

nello spazio dilatato dove i confini del giorno non si percepiscono più.

Ci ritroveremo insieme, di nuovo per mano,

per camminare verso colori più accesi, tra sonanti risate e profumo d’eterno.

Ci ritroveremo si, e sarà ancora più bello

unire i nostri passi in un solo battito di cuore.

Perché voglio credere che chi è destinato,

prima o poi troverà il modo di essere insieme.

In questa vita o nell’altra».

Con infinito amore

Tua sempre Letizia