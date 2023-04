Schianto nelle Marche: muore padre 40enne residente a Terni

Tragico incidente stradale nel primo pomeriggio di sabato – intorno alle ore 15.30 – nel territorio comunale di Valfornace (Macerata), nelle Marche. A perdere la vita, nonostante i ripetuti tentativi di rianimazione messi in atto dai sanitari, è stato il 40enne Vinicio Aristei, originario di Foligno e residente a Terni. Lo schianto è avvenuto lungo la strada provinciale 99, tra la frazione di Sant’Ilario (Fiastra) e il paese di Fiordimonte. Il 40enne viaggiava in sella ad una moto Bwm, scontratasi con una Land Rover Defender guidata da un uomo di Bolognola (Macerata) che procedeva in direzione opposta rispetto al motociclo. Sul posto, oltre agli operatori del 118 intervenuti anche con l’eliambulanza, si sono portati i vigili del fuoco e i carabinieri della Compagnia di Camerino per i rilievi destinati a finire all’attenzione dell’autorità giudiziaria maceratese. Vinicio Aristei era in gita nelle Marche insieme ad altri due amici e sono stati proprio loro, dopo il conducente della Land Rover, a rendersi conto della tragedia: non vedendolo arrivare, sono tornati indietro lungo la strada fino al punto dell’incidente. Vinicio Aristei, sposato e padre di una bambina di 11 anni, lavorava in un’azienda di Massa Martana (Perugia). La sua scomparsa ha destato profondo dolore fra i tanti che lo conoscevano e stimavano, a Terni, a Massa e a Foligno dove vivono i familiari più stretti.

