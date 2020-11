La positività di Gomez diventa un caso

Spiegazioni razionali al momento non sono state trovate. C’è solo da allargare le braccia e prendere atto del fatto che, al momento, Juanito Gomez, fiore all’occhiello del mercato del Gubbio, non può ancora allenarsi. Positivo al Covid a inizio campionato, era stato trovato negativo domenica, al tampone di sabato, mentre i suoi compagni andavano a Pesaro, trasferta a cui non aveva potuto partecipare in quanto appena il giorno prima era positivo. Nella giornata di martedì doveva riprendere gli allenamenti con i compagni, ma al nuovo tampone è tornato positivo. E quindi resta fuori. Dopo le prime indiscrezioni, è stata la stessa società eugubina a confermarlo in una nota: «Il professor Giangiacomo Corbucci, in qualità di responsabile del protocollo Covid 19, comunica che il calciatore Juan Ignacio Gomez Taleb è risultato nuovamente positivo al tampone al quale si è sottoposto dopo la negatività della settimana scorsa. Nei prossimi giorni il calciatore sosterrà un nuovo controllo attraverso tampone rinofaringeo». Una vera disdetta per Vincenzo Torrente, che anche nell’ultima gara ha constatato come senza il suo gioiellino l’attacco proprio non gira: nonostante le mille occasioni, la squadra fatica a segnare e, fatalmente, viene punita.

