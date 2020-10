La Sir sbanca anche Verona e resta in vetta

Leon trova un turno devastante in battuta nel finale di terzo set e regala ai Block Devils il quarto successo stagionale al termine di un match combattuto, dove la fase break bianconera è risultata determinante. Mercoledì quinta al PalaBarton contro Cisterna.

Leon MVP

«Prima della fase finale del terzo set non avevo battuto bene – ha detto Leon – poi ho trovato una bella serie con due ace, ma tutti i ragazzi hanno lavorato bene con il muro-difesa in quel frangente e siamo riusciti a chiudere a nostro favore. Questo ci dà fiducia e ci insegna che non importa quanti punti siamo sotto perché sappiamo che possiamo rientrare. È stata una bella partita ed è una vittoria importante contro una Verona che si è confermata in un ottimo momento. Portiamo i tre punti e casa e ci concentriamo sulle prossime gare».

La partita

Detto di un Leon stellare (20 punti, Mvp della gara), è ancora una volta una Perugia coriacea e combattiva quella che resta in vetta alla classifica a punteggio pieno. Una Perugia che non molla mai, che sa sopperire con altre armi quando qualche fondamentale non gira al massimo, che sa trovare soprattutto nella sua correlazione muro-difesa un cardine capace di portare punti ed entusiasmo in campo. Una Perugia (sempre orfana di Atanasijevic e con Russo che si è rivisto in campo stasera, seppure solo in battuta) nella quale ognuno porta il suo mattoncino alla causa. Come Colaci e Travica, il primo stratosferico in seconda linea soprattutto con alcune difese ai limiti dell’incredibile, il secondo sempre lucido e sempre in grado di fare la scelta giusta quando c’è da alzare il pallone. Mattoncino alla causa importante anche dalla coppia centrale Solè-Ricci (7 punti a testa, 3 a muro per il posto tre romagnolo), mattoncino alla causa importante anche dai “soliti noti” Ter Horst e Plotnytskyi. Se l’olandese si conferma uomo buono per tutte le stagioni (8 punti da opposto con il 58% in attacco), l’ucraino tiene alla grande in ricezione e difesa e chiude il match con 10 palloni vincenti. Sorride l’entourage bianconero e sorride a fine gara Vital Heynen perché la squadra si dimostra ancora una volta di granito quanto a carattere e temperamento.

Niente sosta per i bianconeri, mercoledì si torna già in campo per la quinta giornata con il match casalingo con Cisterna. Per provare a restare lassù.

IL TABELLINO

NBV VERONA – SIR SAFETY CONAD PERUGIA 0-3

Parziali: 22-25, 22-25, 23-25

NBV VERONA: Spirito 2, Boyer 16, Aguenier 3, Zanotti 1, Kaziyski 12, Asparuhov 10, Bonami (libero). N.e.: Peslac, Jaeschke, Kimerov. All. Stoytchev, vice all. Simoni.

SIR SAFETY CONAD PERUGIA: Travica 4, Ter Horst 8, Ricci 7, Solè 7, Leon 20, Plotnytskyi 10, Colaci (libero), Zimmermann, Russo 1, Sossenheimer, Vernon-Evans. N.e.: Piccinelli (libero), Biglino. All. Heynen, vice all Fontana.

Arbitri: Andrea Pozzato – Giuseppe Curto

LE CIFRE – VERONA: 14 b.s., 7 ace, 34% ric. pos., 19% ric. prf., 41% att., 6 muri. PERUGIA: 16 b.s., 6 ace, 44% ric. pos., 17% ric. prf., 54% att., 6 muri.