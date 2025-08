È stato ufficialmente pubblicato con Amazon (https://amzn.eu/d/3sBrNTe) il libro ‘Shift – Da costo a investimento: sostenibilità strategica per l’impresa del domani’ di Valerio Zafferani. Il testo, che raccoglie e organizza gli articoli pubblicati dall’imprenditore e formatore ternano su umbriaOn, nasce da una constatazione apparentemente semplice: «Troppo spesso – afferma Zafferani – la sostenibilità viene percepita dalle imprese come un costo aggiuntivo, un adempimento burocratico, una moda passeggera. Niente di più sbagliato. La sostenibilità strategica è uno dei più potenti strumenti di competitività a disposizione dell’imprenditore moderno – prosegue l’autore del libro -. È la chiave per trasformare i rischi in opportunità, per attrarre i migliori talenti, per accedere a condizioni di credito vantaggiose, per costruire relazioni durature con clienti sempre più consapevoli. E, forse più importante: per posizionarsi sul mercato su un target di clientela in espansione integrando, senza stravolgerlo, il proprio modello di business.

‘Shift’ offre un framework operativo completo, dalla valutazione iniziale (assessment) alla comunicazione finale, con strumenti applicabili. La struttura si articola in quattro parti: Fondamenta – comprensione del nuovo paradigma e dei rischi del non agire; Comprendere e Gestire – evitare greenwashing e rispettare la compliance normativa; Processo Operativo – assessment, matrice di materialità, KPI e misurazione; Comunicare e Crescere – rendicontazione, comunicazione interna ed esterna. Il cuore del libro è la ‘matrice di materialità’, uno strumento grafico che permette di identificare le priorità strategiche collegando ciò che è pertinente per l’azienda con ciò che è significativo per gli stakeholder. «La matrice – spiega Valerio Zafferani – rappresenta una bussola per lo sviluppo competitivo. Permette di investire risorse limitate dove possono generare il massimo impatto positivo per business e reputazione».

Il libro si rivolge principalmente a imprenditori, artigiani, manager e professionisti che devono confrontarsi con la crescente pressione normativa, le richieste bancarie e le aspettative delle nuove generazioni. «Oggi convivono sei generazioni attive, dai Silent Generation agli Alpha. Chi non comprende questo cambio di paradigma sociale – avverte l’autore – rischia l’irrilevanza commerciale». E ancora: «Nel libro non troverete retorica ambientalista o ‘predicozzi’ morali. Troverete un percorso che ha come stella polare il profitto, perché senza profitto non c’è impresa, e senza impresa non c’è sviluppo sostenibile che tenga». ‘Shift’ include anche riflessioni sui trend futuri, dall’integrazione con l’intelligenza artificiale all’evoluzione verso modelli rigenerativi che non si limitano a ridurre l’impatto negativo ma creano valore positivo per l’ecosistema. «Il futuro appartiene alle aziende che avranno il coraggio di considerare la sostenibilità non come un costo da sostenere, ma come un investimento da coltivare», conclude l’autore.