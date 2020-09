Stravalnerina, vincono Diomande e Petrini

Gara a cronometro, partenze ogni venti secondi e tracciato da quattro chilometri nel territorio comunale di Arrone. Una Stravalnerina particolare – country edition – quella che si è svolta domenica mattina: la manifestazione organizzata dall’Athletic Terni ha dovuto fare i conti con le normative anti Covid e il protocollo Fidal da rispettare. A trionfare il 21enne Jean Marc Diomande e la 28enne spoletina Elena Maria Petrini.

I tempi

Il giovane atleta in forza all’Athletic Terni si è imposto in 12’31” precedendo Gianluca Fanelli (At Running) di ventidue secondi e Matteo Giacomelli di venticinque (Runners San Gemini). Top five chiusa da Tommaso Cresta ed Enrico Falandri. Nella sfida femminile la Petrini ha corso in 14’14” davanti a Manuela Piccini (de La sbarra & i grilli, distanziata di sedici secondi) e Tania Palozzi; a seguire Patrizia Giannini e Susanna Faustini. A classificarsi sono stati in 76, con 26 squadre protagoniste.