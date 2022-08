Fere, test in famiglia nel pre debutto di Ferrara in coppa. Si attende Coulibaly

In origine sarebbe dovuto essere Ternana-Narnese. E invece niente allenamento congiunto per via di due casi di positività al Covid nel gruppo squadra rossoblù. E così le Fere, nell’ultimo test pre debutto di coppa Italia sul neutro di Ferrara contro la Cremonese, ha disputato una partitella in famiglia per mettere un po’ di più di benzina nelle gambe. Tutto ciò mentre si attende l’ufficialità per l’acquisizione – in prestito con diritto di riscatto, obbligatorio in caso di promozione in serie A come riportano i colleghi di salernitananews – del classe ’99 Mamadou Coulibaly dalla Salernitana.

Un solo gol

Circa 70-80 i supporter – molti giovanissimi – che hanno assistito alla partitella in via Narni, casa del Campomaggio. Da un lato l’undici formato da Iannarilli, Ghiringhelli, Capuano, Bogdan, Martella, Agazzi, Di Tacchio, Palumbo, Pettinari, Partipilo e Donnarumma; dall’altro Krapikas, Diakitè, Sørensen, Celli, Corrado, Defendi, Proietti, Paghera, Falletti, Ferrante e Spalluto. L’unica rete di giornata è del 21 pugliese, poi tanti legni (anche di Falletti) e occasioni. Da segnalare che Donnarumma e Bogdan hanno lasciato il terreno in via precauzionale per qualche affanno muscolare. Intanto è corsa contro il tempo per la sistemazione del manto erboso del Liberati: tra due settimane c’è la Reggina da affrontare tra le mura amiche. Prima c’è da pensare alla squadra di Arvedi, lunedì si fa sul serio.