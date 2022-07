La Ternana ne fa due, ma perde a Frosinone. Stadio Liberati, focus sulle balaustre

Il debutto di coppa Italia con la Cremonese – in esterna ma non allo Zini, campo non ancora ufficializzato – è dietro l’angolo, si inizia a fare sul serio tra poco più di una settimana. La Ternana si prepara all’appuntamento con l’ultimo test, il più probante di luglio: in Ciociaria il gruppo di Cristiano Lucarelli è stato sconfitto per 3-2 dai padroni di casa. Reti rossoverdi di Partipilo e Martella, sugli spalti poco meno di cento supporter delle Fere. Intanto Stefano Bandecchi fa sapere che c’è da mettere mano al Liberati.

CON IL GUARDEA IL RIENTRO DI FALLETTI

Le reti



Fine luglio, preparazione in sviluppo e tanto caldo. Ritmi inevitabilmente bassi e non troppe indicazioni. Lucarelli non schiera nessun nuovo acquisto rispetto allo scorso anno (hanno giocato venerdì con il Guardea) e si affida al 4-3-2-1: le occasioni non mancano per le Fere (Pettinari si divora il vantaggio allo scadere della prima frazione sull’assist di Donnarumma, poi Turati è bravo nella ripresa sul pallonetto di Palumbo e la conclusione Proietti), ma a passare in vantaggio sono i padroni di casa con il ternano Lucioni al 60′. Il difensore, tutto solo in area, non ha difficoltà a battere Iannarilli. La punta romana centra anche un palo. Il meritato pareggio dell’undici di Lucarelli arriva al 66′ grazie ad un regalo di Szymiński: palla persa in uscita dalla difesa e mancino preciso di Partipilo per l’1-1. Sessanta secondi ed i laziali tornano avanti proprio con il centrale polacco – colpo di testa in anticipo su Capuano – sugli sviluppi di un corner. In questa fase ogni azione è un gol. Ed i rossoverdi vanno ancora a segno con un gran tiro di potenza di Martella. Finita qui? Nemmeno per sogno. Al 73′ il neo entrato Ciervo, servito da Caso, batte Krapikas con il destro in diagonale. Finira così.

STADIO-CLINICA, VERIFICA VAS: ALTRO PASSAGGIO E TRASMISSIONE DOCUMENTI

Capitolo Liberati

Nel contempo il presidente rossoverde, intervistato da Augusto Austeri de La Nazione, ha fatto presente che c’è qualcosa da sistemare al Liberati: «I vigili del fuoco e gli altri organi competenti, in seguito all’ultima ispezione effettuata allo stadio, ci hanno comunicato che è necessario effettuare alcuni lavori urgenti. Siamo in buoni rapporti con il Comune e dunque, anche per snellire i tempi, sarà la Ternana Calcio a occuparsene. Sono fiducioso». Guai in vista dell’esordio casalingo con la Reggina del 21 agosto? Da palazzo Spada fanno sapere che la situazione non è preoccupa. A quanto pare la questione è legata allo stato delle balaustre negli anelli inferiori, almeno per la condizione della parte esterna (causa alcune ‘sgretolature’). Nulla a che fare con il livello strutturale. A stretto giro, salvo sorprese, scatterà l’intervento di ripristino con solita sinergia tra Comune e società. Da ricordare che l’atto aggiuntivo firmato di recente per la convenzione indica che il club ha un tetto massimo per la manutenzione straordinaria di 20 mila euro, superata tale soglia è l’amministrazione a doversene occupare.

Tabellino

Frosinone (4-3-1-2): Turati (75′ Loria); Oyono (83′ Monterisi), Szymiński (75′ Kalaj), Lucioni, Cotali; Rohdén, Lulić (65′ Kujabi), Boloca; Caso (75′ Garritano); Haoudi (83′ Selvini); Moro (83′ Parzyszek). A disposizione: Macej, Marcianò, Satariano, Maestrelli, Cangianiello, Bracaglia. Allenatore: Fabio Grosso

Ternana (4-3-2-1): Iannarilli (71′ Krapikas); Ghiringhelli, Diakitè, Capuano (83′ Sørensen), Martella (83′ Corrado); Agazzi, Proietti (75′ Di Tacchio), Palumbo; Partipilo, Pettinari; Donnarumma. A disposizione: Vitali, Boben, Celli, Defendi, Paghera, Spalluto, Ferrante, Rovaglia. Allenatore: Cristiano Lucarelli

Arbitro: Ermanno Feliciani di Teramo

Rete: 60′ Lucioni, 67′ Szymiński, 73′ Ciervo (F); 66′ Partipilo, 68′ Martella (T)

Spettatori: 732 (92 rossoverdi)

Recupero: 2; 4